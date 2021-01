“La scelta sulla nuova discarica che sarà realizzata a Latina è stata presa dal sindaco Damiano Coletta senza il coinvolgimento del Consiglio comunale”.

Questa la denuncia dei consiglieri del centrodestra riuniti contro la decisione del nuovo sito di stoccaggio nel capoluogo pontino presa nell’ambito della conferenza dei sindaci sulla base di criteri predefiniti. Giovanna Miele, Matteo Coluzzi, Andrea Marchiella, Matilde Celentano, Raimondo Tiero, Giorgio Ialongo, Alessandro Calvi, Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta sono su questo d’accordo.

“E’ una cosa gravissima. I consiglieri comunali sono stati tenuti all’oscuro delle trame del primo cittadino per localizzare sul nostro territorio una nuova discarica. E siccome questi sono i rappresentanti dei cittadini, è evidente che Coletta ha voluto nascondere ai latinensi la decisione.

Già nei mesi scorsi avevamo segnalato come la scelta rispetto al sito per lo stoccaggio dei rifiuti di cui si stava parlando in Provincia, aveva necessità di un passaggio preventivo all’interno del Consiglio comunale, per aggiornare la città su quanto stava accadendo.

Invece Coletta ha fatto in modo di tenere tutto nascosto, annunciando la decisione a cose fatte. Un comportamento gravissimo, un danno enorme alla città. Coletta e Latina Bene Comune che sbandierano la presunta chiusura definitiva di Borgo Montello, regalano alla città l’apertura di un’altra discarica di rifiuti. Questo è il bene comune che intendono loro!”.

I consiglieri chiedono quindi a gran voce la convocazione urgente di una Commissione Ambiente e di un Consiglio comunale per discutere della vicenda.

“E’ del tutto evidente – hanno spiegato – che l’indicazione dell’area sul territorio di Latina sia il primo atto dell’accordo stretto tra Coletta e il Partito democratico, complice di questa decisione. La loro alleanza punta a governare Latina e come primo atto regalano ai cittadini una nuova discarica di rifiuti, un’altra servitù.

Fa sorridere, poi, il fatto che Coletta dica di aver messo delle condizioni , come quella della garanzia di una chiusura definitiva di Borgo Montello: ricordiamo a Coletta che l’unica garanzia certa per la chiusura definitiva di Montello sarebbe stata quella di non far finire in mano privata la proprietà di Ecoambiente”.

Intanto per oggi alle 11 è stato convocato il consiglio provinciale. All’ordine del giorno della seduta proprio i rifiuti e in particolare la proposta di deliberato per il Consiglio provinciale straordinario sulla gestione dei rifiuti in provincia di Latina: chiusura definitiva e bonifica e gestione post mortem della discarica di Borgo Montello a Latina; chiusura definitiva e bonifica e gestione post mortem della discarica in località La Cogna ad Aprilia.