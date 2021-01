Individuati nella conferenza dei sindaci due siti per collocare i siti di stoccaggio dei rifiuti. Dopo numerosi incontri e con la fretta dettata dalla nomina di un commissario straordinario del ministero dell’Ambiente chiamato a decidere per il territorio, sono stati indicati l’area sulla Pontina nella zona della Plasmon e una nella zona industriale di Fondi.

Entrambe rispondono alle caratteristiche richieste oltre che ad una esigenza logistica dal punto di vista della collocazione territoriale, una per l’area centro-nord, l’altra per il sud della provincia, oltre che per la dimensione del Comune.

La proposta ha raccolto il consenso quasi unanime di tutti i rappresentanti dei Comuni, compreso il sindaco di Latina Damiano Coletta che ha dato la disponibilità come rappresentante del capoluogo pontino ad ospitare il sito previo esame da parte di tecnici di fiducia dell’amministrazione comunale.

Coletta ha però posto diverse condizioni: un impegno formale da parte della Regione a chiudere definitivamente la discarica di Borgo Montello; l’impegno ad un risarcimento importante ai residenti di via Monfalcone per i gravi danni subiti nel corso dei decenni per la presenza dei rifiuti; l’individuazione di un secondo sito nel sud pontino e infine la garanzia che si tratti di materiale inerte.

“Penso che da una difficoltà – ha commentato il sindaco Coletta – possa sempre nascere un’opportunità e per questo sono convinto che il territorio pontino possa uscire rafforzato da questa vicenda, dotandosi di impianti a basso impatto che potrebbero permetterci di chiudere il ciclo dei rifiuti e di renderci autonomi. È questo un obiettivo che possiamo centrare soltanto se ognuno farà la propria parte e se le valutazioni verranno fatte su criteri oggettivi. Non possiamo permetterci di ragionare seguendo mere logiche politiche preconfezionate a tavolino perché oggi è in gioco il nostro futuro”.

Contrario invece il Comune di Fondi che attraverso il vice sindaco Vincenzo Carnevale ha chiesto tempo per valutare la possibilità di scegliere un’altra area nel bacino sud della Provincia nella rosa di quelle individuate dai tecnici. Anche l’amministrazione comunale di Sabaudia si è dichiarata contraria alla realizzazione di un impianto nell’area sulla Pontina che inciderebbe anche sul suo territorio.

“Questa è la proposta che va avanti – ha commentato il presidente della Provincia, Carlo Medici – visto che la scelta è stata fatta sulla base delle indicazioni della relazione che tengono conto delle caratteristiche dell’area. Si è tenuto conto delle dimensioni dei comuni al di là della quota di differenziata attuale dato che l’intera provincia nel giro di pochi anni dovrà elevare i propri standard e le proprie percentuali di raccolta differenziata. Resta salva la possibilità di individuare un sito alternativo a quello indicato dall’assemblea per il sud pontino se le amministrazioni di quel bacino dovessero trovare un accordo diverso”.