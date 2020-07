I vip continuano ad essere attratti dalla costa pontina e dalle sue splendide perle.

Gli avvistamenti degli ultimi giorni riguardano la bellissima Flora Canto, avvistata sulle spiagge del Circeo assieme al compagno Enrico Brignano a alla loro piccola Martina di 3 anni e mezzo.

La coppia frequenta abitualmente San Felice, dopo possiede una cosa.

Lo stabilimento è, anche in questa stagione estiva, La Bussola, dove la famiglia passa le giornate.

Non solo San Felice, però. Le foto del profili instagram dell’attrice testimoniano come i tre amino spostarsi anche verso le isole, Ponza in particolare.

La regina dell’arcipelago pontino ha stregato anche un altro ‘vippone’. Sempre su Instagram troviamo le foto di Stefano De Martino, che sta trascorrendo le vacanze in barca, proprio nei pressi dell’isola, col figlio Santiago.