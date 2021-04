di Katiuscia Laneri – Alla presidente nazionale del gruppo Donne Imprenditrici di Fipe, Valentina Picca Bianchi, è stato affidato il compito di traghettare e sviluppare la federazione territoriale di Latina e Frosinone, in questa complicatissima fase in cui versano tutte le imprese del settore dei pubblici esercizi, in qualità commissario Fipe Confcommericio Lazio Sud.

L’incarico è stato conferito, nella sede della Fipe-Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Roma, alla presenza del direttore nazionale Roberto Calugi, e del direttore regionale di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Salvatore Di Cecca, insieme al presidente di Confcommercio Lazio e componente la Giunta nazionale Giovanni Acampora il quale ha affermato: “Oggi più che mai occorre un cambio di passo anche nella rappresentanza datoriale. Due cose ci ha insegnato il terribile momento che stiamo attraversando; la prima è che bisogna investire ed osare e che nei momenti più difficili si deve reagire, la seconda che bisogna coinvolgere sempre più chi ha pagato il prezzo più alto: i giovani e le donne. Da qui la scelta di puntare su Valentina Picca Bianchi, una donna capace e valida, una imprenditrice della nostra provincia che ha dimostrato il suo valore arrivando a ricoprire il vertice nazionale del Gruppo Donne della Federazione nazionale dei pubblici esercizi. Sono certo che saprà coinvolgere Associati e nuove imprese in un percorso di crescita virtuoso e partecipato”.

Per Roberto Calugi “il territorio del sud della nostra regione esprime una serie di eccellenze enogastronomiche che sono parte integrante della storia e della cultura del nostro territorio. Rilanciare la Fipe significa puntare sugli interpreti migliori di questi valori per sviluppare un territorio troppo spesso non conosciuto come merita”.

“Al nuovo commissario i migliori auguri di buon lavoro, al fine di valorizzare le tante eccellenze del territorio del Lazio meridionale e nella certezza che saprà mettere a frutto i valori e le competenze già dimostrate all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale”, fa sapere attraverso una nota il presidente nazionale della Fipe e vice presidente vicario Confcommercio, Lino Enrico Stoppani.

“Sono lieta e profondamente onorata di ricevere questo incarico e di poter rappresentare un territorio meraviglioso come il Lazio Sud, testimone di grande bellezza e ricchezza culturale, paesaggistica ed enogastronomica, purtroppo non sempre valorizzato come avrebbe meritato – così ha ringraziato la neo-commissario di Fipe Lazio Sud Valentina Picca Bianchi -. Sarà importante affrontare il futuro con un rinnovato coraggio e determinazione, riuscendo ad incidere sull’offerta dei pubblici esercizi per intercettare, nel rispetto della tradizione, nuovi stili di vita e consumi. Dopo un periodo disastroso come quello segnato dalla pandemia covid19, andrà restituita dignità alle imprese, alle donne e agli uomini impegnati nel settore, che dedicano la loro vita con grande passione e sensibilità alla soddisfazione ed al sorriso degli altri”.