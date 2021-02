Questa mattina, alle ore 11, erano le 149130 le persone, over 80, che avevano prenotato il proprio vaccino anti covid in tutta la regione Lazio, su una popolazione avente diritto di circa mezzo milione.

Numeri incoraggianti, che testimoniano di come il sistema, nonostante un inizio stentato, stia lavorando a pieno regime e tutto sommato anche bene.

Stando ai numeri diffusi dal portale salute lazio, Roma, naturalmente, guida a livello numerico. Ai primi tre posti per numero di prenotazioni, infatti, risultano pazienti iscritti alle Asl Roma 1, Roma 2 e Roma 3, nell’ordine. Quindi la Asl di Latina al quarto posto. Sono poco meno di 14 mila le persone prenotate. Seguono le altre Asl di Roma, la 6 e la 5, quindi Frosinone, Roma 4, Viterbo e Rieti.

Ricordiamo che in sede di prenotazione ci si iscrive tanto per la prima, quanto per la seconda dose. Sempre a patto che le dosi di vaccino destinate all’Italia riescano ad arrivare in tempo utile per rispettare la tabella di marcia…

L’indirizzo internet per effettuare le prenotazioni è https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.

Per l’assistenza alla prenotazione o eventuali disdette è possibile chiamare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.