di Federica Maddaloni – La Top volley Cisterna cede in tre set alla Cucine Lube Civitanova (0-3). I pontini hanno lottato nel terzo set rincorrendo gli avversari ma alla fine è arrivato il successo di Juantorena e compagni.

“Anche in questa partita abbiamo sbagliato molto con il servizio, questa è una cosa che non si può concedere in questo campionato perché tutte le squadre sono molto forti- ha commentato Kevin Tillie della Top volley Cisterna -Le sfide con Trento e Lube? Due avversari molto complicati da affrontare. Stiamo migliorando anche fisicamente, stiamo arrivando a combattere di più ottenendo qualcosa in più visto che in allenamento ci stiamo impegnando tantissimo”.

Coach Boban Kovac schiera Seganov in paleggio opposto a Sabbi, di banda Randazzo e Tillie, centrali Krick e Szwarc con Cavaccini libero, dall’altra parte della rete Fefè De Giorgi risponde con De Cecco in regia opposto a Rychlicki, laterali Juantorena e Leal, Diamantini e Simon al centro e Balaso libero. La Top volley cede il primo set 18-25 alla Lube che guida tutto il parziale fin dall’inizio forzando il giusto in battuta e approfittando dei sette errori (senza ace) della formazione di casa. Juantorena con cinque punti è stato il miglior realizzatore per i suoi mentre in casa Top, con cinque punti, ha maggiormente finalizzato il gioco di Seganov. Partenza migliore della formazione marchigiana che riesce a macinare il gioco concludendo il set 18-25. La formazione pontina perde anche il secondo set (18-25) con identico risultato del precedente. Partenza impetuosa della Lube che incide molto con il servizio e manda in crisi la ricezione della Top volley (5-14) così Kovac cambia Randazzo per dare spazio a Cavuto. Tuttavia la Lube continua a premere con Juantorena e Leal poi sul 12-20 la Top piazza un break di tre punti (15-20) e inizia a creare qualche difficoltà alla Lube: sul 17-21 (ace di Onwuelo) De Giorgi chiama il time-out, la Top volley non riesce a graffiare e la Lube chiude 18-25. Anche nel terzo la Top volley non riesce ad arginare la Lube ma il gioco è molto combattuto e la sfida si chiude 21-25 in quasi mezzora di gioco. Ancora sette errori al servizio per i pontini ma il finale di partita è stato molto più combattuto.

TOP VOLLEY CISTERNA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0 – 3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 8, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 10, Seganov, Sabbi 8, Rossi ne, Onwuelo 2, Rondoni ne, Randazzo 4, Krick 4, Szwarc 6. All. Kovac

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar ne, Marchisio ne, Juantorena 16, Balaso (lib.), Leal 5, Larizza ne, Rychlicki 11, Diamantini 3, Simon 9, De Cecco 2, Anzani ne, Falaschi ne, Hadrava , Yant Herrera ne. All. De Giorgi

Arbitri: Piana, Verrascina

Parziali: 18-25 (22′), 18-25 (27′), 21-25 (28′)

Note: Top Volley Cisterna: ricezione 50% (33%), attacco 44%, aces 3 (err. batt. 17), muri pt. 5;

Cucine Lube Civitanova: ricezione 57% (29%), attacco 49%, aces 7 (err. batt. 7), muri pt. 6.

MVP: Juantorena (Cucine Lube Civitanova)