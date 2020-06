Tiziano Ferro, insieme a Vladimir Luxuria, rappresenterà l’Italia durante le esibizioni del Global Pride 2020, la maratona dell’orgoglio gay (e Lgbtq) della durata di 26 ore che coinvolge i Pride di tutto il Mondo.

La partecipazione di Tiziano Ferro avviene per il Lazio Pride, mentre Luxuria per il Molise Pride.

Contestualmente l’amatissimo cantautore di Latina ha ripercorso qualche aneddoto della sua carriera ed ha fatto gli auguri ai maturandi, partecipando a Radio Italia l’ORA di ripartire.

Un evento unico, “in scena” il 27 e 28 giugno voluto e promosso dalla radio “sempre al tuo fianco” per ricominciare con una nuova veste, una nuova energia e tutti i colori della musica italiana.

Una vera e propria rivoluzione del palinsesto: per 45 ore consecutive infatti i big della musica italiana prendono il comando della radio trasformandola in un proprio spazio, per un’ORA ciascuno.