Il Comune di Latina ha prorogato i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di spazi per matrimoni e unioni civili.

L’obiettivo è quello di istituire uno o più Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili in luoghi ubicati in strutture private ritenute di importanza storica, architettonica, ambientale o artistico, presenti nel territorio comunale e aperti al pubblico.

Con un Avviso pubblico esplorativo l’Ente sta raccogliendo eventuali manifestazioni di interesse da parte di proprietari (o di coloro che possono legittimamente disporne) di strutture ricettive o di edifici che rispondano ai requisiti, per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune, per la durata di 2 anni.

I soggetti interessati possono inviare la manifestazione di interesse entro le 12 del 26 febbraio 2021. Per maggiori informazioni: http://bit.ly/avviso-luoghi-matrimoni