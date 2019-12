Direttamente dagli Anni ‘90, impazza nuovamente la moda dell’abito lungo con le sneakers. Se alcuni con qualche anno in più alle spalle ricordano benissimo tale abbinamento e magari ne hanno fatto anche il proprio stile, di certo le più giovani avranno avuto occasione di ammirarlo per la prima volta su Instagram: il social delle foto, infatti, brulica di fotografie di influencer che indossano con orgoglio l’outfit del momento.

Come sempre accade, però, alcuni abbinamenti temerari come questo hanno delle regole ben precise da seguire, altrimenti l’effetto wow e dinamico desiderato può rivelarsi tutt’altro che piacevole! Di sicuro è bene ponderare la propria fisicità e, di conseguenza, la lunghezza dell’abito da indossare, così da evitare l’effetto ottico che accorcia le gambe e “gonfia” le caviglie; ma una volta definito ciò, via con il mix!

Gli abiti lunghi in maglia sono perfetti da abbinare alle sneakers, magari da scegliere dello stesso colore, così da creare un look uniforme e chic, ideale sia per una passeggiata in centro, che per un aperitivo con le amiche. In questo caso, l’outfit va abbinato ad una borsa ampia e capiente, magari patchwork, in modo da sottolineare l’occasione informale e sbarazzina.

Revival anche per il look boho chic e dunque sì ad abiti lunghi con balze, pizzi e volant alle maniche o lungo la gonna, da accoppiare a delle sneakers monocolore o in pizzo. Data la complessità dell’insieme, come borsa è meglio preferire qualcosa di molto essenziale, come una borsa a sacchetto.

Ma per essere davvero delle icone fashion, le sneakers vanno abbinate a vestiti lunghi dal tessuto particolare, morbido, se non addirittura pregiato: è la capacità di mixare eleganza e sportività che dà forza a questa tendenza! Infatti, sulle passerelle e sui red carpet si abbinano tranquillamente abiti raffinati e particolari con sneakers, con la leggerezza di chi ama sdoganare un classico e lo fa con vanto. Un buon esempio da poter adottare è quello dell’abito lungo in maglia lurex con balze di Twinset da abbinare con sneakers nere o abbellite da piccoli cristalli, per un look davvero scintillante!

Twinset propone diverse soluzioni per vestiti lunghi da indossare con le scarpe da ginnastica, capi caratterizzati da un’ottima vestibilità e alta qualità dei materiali.

Per chi, invece, vuole puntare su di un look più sexy, può osare con gli abiti sottoveste, ideali sia per il giorno che per la sera, ma con a corredo le sneakers! Le stampe con fiori o in versione animalier sono le più gettonate, indicate più per una sortita diurna e pertanto facile da indossare con una maglietta monocromatica sotto, a maniche lunghe o corte a seconda dei gusti.

Abiti sottoveste in tessuti pregiati come il satin o il velluto sono più adatti per una serata mondana: qui l’obbligo è quello di lasciare le spalle scoperte e optare, magari, per una “stilosa” giacca di ecopelle da abbinare a una mini clutch particolare, così che lo stile chic sia preservato, ma non preso troppo sul serio.