Mal-Leggo è diventato realtà. Dopo un anno passato a trovare fondi per poter realizzare la loro impresa, Roberto Trombetta e Luisa Ingravalle hanno finalmente raggiunto il loro scopo.

Un progetto tutto pontino, realizzato da ragazzi pontini il cui scopo consiste nel creare una piattaforma in cui i genitori dei ragazzi dislessici o con DSA (dunque anche con disgrafia, disortografia o discalculia) possano orientarsi, trovare risposte ai loro dubbi e ricercare professionisti specializzati nel settore in pochi click. Mal-Leggo sarà un punto di riferimento per tutte le famiglie DSA.

I lavori del sito www.malleggo.it sono giunti a conclusione e la piattaforma sarà utilizzabile a settembre, e più precisamente a partire dal giorno 14, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico

Hanno tenuto a precisare anche che i professionisti che vorranno iscriversi sul sito (neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, psicologi, logopedisti, educatori, pedagogisti, tutor DSA, psicomotricisti) dovranno inserire curriculum, certificazioni e numero di Albo al fine di assicurare professionalità alle famiglie che usufruiranno della piattaforma.