La Federazione dei Popolari “ha dato vita nel mese di dicembre ad una fase costituente in preparazione di un nuovo soggetto politico di centro”.

Promotori dell’iniziativa diversi parlamentari, o meglio, solo parlamentari, ad eccezione di uno, ben conosciuto dalle nostre parti. Si tratta dell’avvocato Paride Martella. Già presidente della provincia di Latina, tra le altre cose, attualmente è consigliere comunale di Sezze, dove è stato candidato a sindaco durante l’ultima tornata elettorale a capo della coalizione del Biancoleone.

Oltre a Martella, protagonisti di questa nuova fase sono stati l’Udc, l’on. Gargani, l’on. Rotondi, l’on. Tassone e tanti altri.

“In un momento di così grande difficoltà – si legge nella nota di presentazione del progetto politico – abbiamo concretizzato e rilanciato, questo accordo e abbiamo realizzato un comitato formato dall’on. Bonalberti, on. Copertino, on. Gargani, avv. Martella, on. Rotondi, on. Tassone, sen. Sanzarello per guidare e coordinare la fase costituente del nuovo partito”.

È “necessario quindi con urgenza”, sottolinea la nota, “dar vita ad un gruppo parlamentare alla Camera e soprattutto al Senato autonomo e omogeneo che metta insieme non scontenti o ‘responsabili a tempo’, ma protagonisti politici idonei a colloquiare con il governo e a confrontarsi con il suo programma”.