Toelettatura per animali da compagnia ancora al bando. ma sono in molti, anche per l’arrivo della stagione estiva e l’esigenza di prendersi cura nel modo migliore dei propri animali, ch chiedono una riapertura di tali servizi.

Alcune regioni lo hanno già consentito, nel Lazio si è solo accennato ad una non ben definita necessità di affrontare la questione ma al momento nessuna scelta è stata approntata.

Non si tratta solo di una questione estetica ma anche di salute.

“Sono notoriamente animalista e per questo – interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Latina, Matilde Celentano – ricevo quotidianamente segnalazioni di problemi legati al mondo animale. Molti nostri concittadini hanno in casa i loro amici più fidati che con la primavera stanno soffrendo per una duplice ragione, il pelo lungo e l’erba alta. Spero che con il nuovo Dpcm, tanto atteso per la cosiddetta fase due, e la semi-riapertura dei parchi, a Latina si provveda almeno a rimettere in ordine il verde. Ma resta il problema del pelo lungo e non solo”.

La toelettatura è un’operazione svolta da professionisti con la quale si preserva il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Infatti, i toelettatori svolgono anche il controllo delle unghie ed un’analisi superficiale del manto che consente di individuare eventuali problemi come dermatiti ed eczemi e di indirizzare il cliente dal veterinario per gli approfondimenti specifici.

“Riaprire i toelettatori è necessario, senza se e senza ma. In queste ore ricevo anche lo sfogo degli operatori del settore in grandi difficoltà e preoccupati per i disagi alla loro clientela. Un settore dimenticato ed ingiustamente equiparato alle attività di parrucchieri. Per questa ragione mi appello al sindaco affinché possa intercedere presso le sedi che riterrà più opportune al fine della riapertura immediata di questo servizio. I toelettatori di Latina sono disponibili ad effettuare il servizio prendendo in carico l’animale, con propri mezzi, presso il domicilio e di riconsegnarlo al termine dell’intervento. Nessuna fila né contatti per nessuno”.