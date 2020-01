Se tutte la strade portano a Roma, a Latina tutti gli indizi portano all’assessore all’ambiente del Comune, Roberto Lessio.

Almeno quelli che riguardano le ripetute inadempienze imputate, in diversi casi dalla regione Lazio, al Comune di Latina e alla base della perdita di ingenti finanziamenti.

Tutti, tra l’altro, mirati a risollevare la marina di Latina dall’infausto destino tra noncuranza e declino a cui sembra essere condannata.

Solo nel 2019 sono stati letteralmente buttati nel cestino le risorse per il Parco Vasco De Gama, quelle per il progetto Metamorfosi, i fondi per la realizzazione della pista ciclabile tra Borgo Grappa e il porto canale di Rio Martino.

Ieri tutta la delusione dei consiglieri di Latina bene comune, Valeria Campagna e Maria Grazia Ciolfi, hanno messo in evidenza come l’assessore si sia voltato dall’altra parte, nonostante i numerosi solleciti ad adempiere a quanto previsto dalla Regione Lazio per non perdere le risorse, pari ad oltre 73mila euro, per il progetto Plastic Free.

A questo si aggiunge il buco nero del progetto per il ripascimento del litorale pontino.

Lavori ancora completamente al palo con la Regione Lazio che, per voce dell’assessore competente Mauro Alessandri, ha detto, con certezza, pubblicamente e nel corso di una commissione regionale ad hoc, di aver liquidato il 20% del finanziamento al Comune di Latina per permettere nel giugno scorso un ripascimento vista la stagione imminente.

Ma ad oggi la Regione è ancora in attesa dello stato di avanzamento degli interventi e quello che sembra mancare è anche il ruolo politico di un assessore che dovrebbe governare i processi ed assicurarsi della loro realizzazione.

E che, al contrario, sembra essere completamente disinteressato a quanto accade.

Lessio rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang non solo per la giunta Coletta ma anche per la maggioranza che governa il Comune che comincia a mal tollerare questa serie infinita di sviste tutt’altro che giustificabili.