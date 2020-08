Una novità pressoché assoluta la candidatura di Gabriele Subiaco alla carica di sindaco di Terracina.

Terracinese di San Domenico, Subiaco è laureato in Ingegneria Elettronica e ha lavorato come ricercatore, quindi funzionario e poi dirigente in aziende del settore delle nuove tecnologie.

Il progetto di Europa Verde si autodefinisce etico ed ecologico, fondato sulla necessità di un cambio di rotta per la sopravvivenza del nostro pianeta e della nostra specie.

Il comitato Europa Verde Terracina nasce a febbraio di quest’anno. Vi aderiscono cittadini già molto attivi nella varie associazioni cittadine.

Nel programma tutta una serie di iniziative per trasformare la città non solo per renderla più green, ma anche, e soprattutto, più sostenibile e che abbia il minore impatto possibile dal punto di vista ambientale.

A sostegno del candidato sindaco una sola lista, col simbolo del girasole giallo su sfondo verde.

LA LISTA