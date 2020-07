L’inserimento di due opere, quali l’autostrada Roma – Latina e la bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone (qui l’articolo completo), nel ‘Decreto semplificazioni’ appena varato dal Governo, ha scatenato le reazioni dei vari partiti a livello locale.

Entusiasmo espresso da Claudio Moscardelli, segretario provinciale del Pd, e dai consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna, per un risultato, si legge in una nota “Per il quale il nostro partito si è sempre impegnato, e che è frutto di un lavoro lungo e pieno di ostacoli”.

“Un intervento – continua la nota del Pd – che avrà un impatto decisivo per per il nostro territorio, sede del primo polo farmaceutico d’Italia. Costituirà un motore di sviluppo economico formidabile favorendo la mobilità di merci e di persone con l’aggancio al corridoio europeo dell’Autostrada A1”.

“Ricordiamo – conclude la nota – che l’opera su Latina prevede interventi compensativi come la realizzazione della tangenziale nord – est e il potenziamento del tratto Borgo Piave – Foce Verde a servizio del turismo.

Decisamente positivo anche il commento di Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale: “E’ una notizia importante dal momento che queste opere prioritarie saranno realizzate attraverso un commissario straordinario e dunque con una procedura molto più celere rispetto al normale iter realizzativo”.

E ancora: “Occorre recuperare al più presto un enorme ritardo accumulato per far uscire il territorio della provincia di Latina dall’isolamento infrastrutturale in cui è precipitata.

L’opera diventa fondamentale per un’economia locale penalizzata da una statale Pontina inadeguata, con numerose aziende che decidono di delocalizzare e abbandonare per mancanza di collegamenti e infrastrutture adeguate”.

Il commento di Simeone si conclude con un augurio: “Mi auguro che l’accelerazione impressa oggi possa dare i frutti sperati e segni l’inizio di un nuovo corso per il nostro Paese e per la nostra regione”.