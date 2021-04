L’amministrazione comunale di Aprilia ha approvato il progetto per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati su via Mediana Cisterna. Saranno realizzati dall’azienda Recordati.

Gli attraversamenti, posti uno in corrispondenza della scuola primaria e l’altro nei pressi dell’ingresso dell’azienda, puntano a mettere in sicurezza la viabilità pedonale, in un tratto di strada ad alta percorrenza di veicoli e in prossimità del centro abitato.

“L’accordo con la Recordati, che desidero ringraziare pubblicamente per la disponibilità e la sensibilità dimostrate – ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – ci consente di venire incontro alle esigenze del quartiere, con un’attenzione particolare alla scuola, ai bambini e alle bambine. I due attraversamenti pedonali rialzati, realizzati senza costi per la collettività, puntano anche a limitare la velocità dei veicoli che ogni giorno transitano su via Mediana Cisterna, permettendo anche ingresso ed uscita dall’azienda in modo più sicuro”.

Il progetto prevede tutte le opere necessarie alla realizzazione degli attraversamenti, dall’adeguamento della viabilità pedonale esistente ai lavori per adattare la rete di smaltimento delle acque meteoriche, oltre alla segnaletica orizzontale e verticale.