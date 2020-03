Continuano a pieno ritmo i lavori di risanamento della rete idrica nel sud pontino.

In questo contesto, al fine di consentire lo spostamento di una serie di utenze sulla nuova condotta realizzata in via Baracca, si effettueranno una serie di interruzioni idriche martedì 10 marzo.

Le interruzioni si effettueranno dalle 8:30 alle 16:30, fatta eccezione per la fascia oraria 12:30 –13:30 in cui il servizio sarà garantito.

Le zone interessate saranno:

Comune di Santi Cosma e Damiano : via Baracca (da incrocio con via Ruosi a località San Lorenzo), via Rizzo, via Cisterna, via Don Frezzella

: via Baracca (da incrocio con via Ruosi a località San Lorenzo), via Rizzo, via Cisterna, via Don Frezzella Comune di Castelforte: via delle Terme e traverse, via Monte Pecoriello, via Suio Alto, via Valle di Suio, via Viaro, via Vellota, via Maiano

Sarà messo a disposizione un servizio sostitutivo mediante autobotti presso:

Santi Cosma e Damiano (via F. Baracca – località San Lorenzo)

(via F. Baracca – località San Lorenzo) Castelforte (località Suio Alto, vicino campo sportivo)

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.