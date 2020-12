In vista dell’istituzione della zona rossa per le prossime festività, la confcommercio Lazio ha voluto fare il punto della situazione ricordando ai cittadini quasi sono le attività commerciali autorizzare a rimanere aperte nonostante l’istituzione della “zona rossa”.

“Ricordiamo – si legge nella comunicazione – l’elenco delle attività commerciali e dei servizi alla persona che possono restare aperte nei giorni “a fascia rossa” (24,25,26,27, 31 dicembre; 1,2,3,5,6 gennaio).

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Prodotti surgelati

Computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Articoli igienico-sanitari

Macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Libri in esercizi specializzati, giornali, riviste e periodici

Articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Confezioni e calzature per bambini e neonati

Biancheria personale Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Materiale per ottica e fotografia

Combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Articoli funerari e cimiteriali

COMMERCIO AMBULANTE

prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

COMMERCIO TELEMATICO

Qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchier