A causa della decisione di inserire il Lazio in zona rossa salta anche la sagra del carciofo, a Sezze. E’ stata annullata infatti l’edizione 2021,proprio come accadde per quella del 2020, per lo stesso motivo.

Era prevista, come sempre, per il mese di aprile, ma la situazione purtroppo non permette di svolgerla.

“Visto l’elevatissimo numero – si legge nella delibera – sia di visitatori che di gestori e lavoratori che ogni anno presenzia alla Sagra del Carciofo, rapportato specialmente alla superficie comunale dove essa si svolge e alla particolare localizzazione geografica e morfologica del territorio e preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento costante dei casi di COVID-19 sul territorio nazionale, in considerazione del fatto che per l’organizzazione della Sagra del Carciofo occorre dotarsi di una programmazione propedeutica definita, sia in termini di individuazione di risorse pubbliche disponibili che di gestione degli spazi, e che allo stato attuale non è possibile approntare a causa della situazione di emergenza sanitaria e incertezza generata dall’epidemia da Covid-19, si ritiene, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di dover annullare la Sagra del Carciofo del 2021, prevista per il mese di aprile”.