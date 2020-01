Quando si è con l’acqua alla gola va di moda, anche in politica, cambiare partito.

Una frase talmente banale da essere spesso sottovalutata da molti.

Ma che nasconde molte insidie, tante incognite, apre la strada ad una marea di interpretazioni.

Perchè cambiare partito potrebbe, e non vuole essere un esempio semplicistico, saltare sotto un’altra bandiera.

Ipotesi che non calza nell’annuncio di queste ora fatte dal presidente del Pd, Nicola Zingaretti.

Il leader del partito del centrosinistra parla di un nuovo partito, con un nuovo simbolo e nuovo nome.

Una mossa senza dubbio mirata a risollevare gli animi in vista delle imminenti regionali in Emilia dove la vittoria è tutt’altro che scontata e per sondare il terreno, tastare il polso delle reazioni, capire quanti apprezzerebbero tale decisione e quanti, invece, storcono, e stanno storcendo come nel caso di Dario Franceschini, il naso.

Un modo per consolidare il rapporto con la piazza, quella delle sardine, inglobandole ufficialmente nel loro corso d’acqua naturale.

Ma questo non basta perchè Zingaretti avrebbe dovuto parlare di partito nuovo, capace di aggregare, di aprirsi al dialogo, di incarnare le esigenze e le aspirazioni di una classe dirigente che sta sopravvivendo in quello che è diventato un binario fermo.

Zingaretti dovrebbe rilanciare il partito liberandosi dei tanti, troppi, rami secchi, aprendo le porte ai congressi, coinvolgendo i giovani non in un’ottica di aumento del consenso ma di competitività del partito.

Le parole hanno un senso e cambiando l’ordine degli addendi il risultato cambia e in modo radicale.

Non basta cambiare l’abito serve mutarne l’anima o i risultati e i personaggi politici deludenti di oggi viaggeranno solo sotto un’etichetta diversa.

Sottili differenze per un Pd che rischia senza una sterzata forte e decisiva, al di là del nome, di fare la fine di un gatto in tangenziale.