L’umanità, il volto buono, semplice, normale che riprende il suo spazio nel mondo della politica.

E, diciamolo, in un periodo, neanche più tanto breve, in cui a farla da padrone sono state tensioni, ordinanze, errori, arrabbiature, in cui la parola emergenza, sanità e salute pubblica sono stati il leit motiv di ogni singolo istante, vedere quell’umanità dona un sorriso.

Oggi il presidente della regione Lazio, poteva accadere a chiunque, è toccato a lui, ha donato un piccolo diversivo.

Nel corso della festa per la promozione in D del Montespaccato Calcio, a Roma, fatto il suo intervento, Zingaretti ha comunicato di dover lasciare prima del previsto la cerimonia.

“Mia figlia sta facendo la maturità e non voglio che il presidente Zingaretti diventi un cattivo padre e non sia fuori la porta quando l’esame e’ finito. Scusate se devo scappare ma tra dieci minuti l’esame inizia ma voglio essere li'”.

Per un istante è stato bello vedere in prima linea l’uomo, non il leader nazionale del Pd.

E’ stato bello ascoltare le parole di un papà come ce ne sono milioni che, a fronte anche di un lavoro che lo tiene spesso lontano dalla famiglia, sceglie di correre dalla propria figlia.

Per un attimo non abbiamo penato ai tagli alla sanità, a quello che si poteva fare meglio, al piano dei rifiuti, al caos infrastrutturale.

Abbiamo visto l’uomo che si riappropria della sua umanità, normalità e, forse, dovrebbe farlo più spesso per comprendere come il divario che spesso esiste tra politica e vita reale, tra gestione amministrativa e esigenze dei cittadini, potrebbero trovare soluzione con qualche parata in meno e un pò più di “ordinaria quotidianità”.