Potrebbe essere la volta buona.

La congiunzione astrale, sotto il profilo politico è delle migliori.

Nicola Zingaretti esce vincente dalle elezioni in Emilia Romagna, ha rafforzato il suo ruolo al Governo marginalizzando quel che resta del Movimento 5 Stelle.

I conti della sanità non brillano ma tengono botta rispetto ad un passato nero tanto da imporre l’attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario.

E domani è stata organizzata la conferenza Stato-Regioni, convocata dal ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, con all’ordine del giorno, tra gli altri temi, l’uscita dal commissariamento sanitario della Regione Lazio.

Passaggio decisivo per il ritorno alla tanto auspicata gestione ordinaria della sanità nel Lazio.

Sarà interessante vedere quanto il peso della politica prevarrà su quello organizzativo, economico e di programmazione del settore sul territorio.

I problemi e le criticità sono rimaste le stesse. I nodi da sciogliere sono tanti, anzi, tantissimi.

Le liste di attesa restano una condanna a viaggi della speranza per i cittadini che, purtroppo, quando non hanno risorse economiche adeguate, sono costretti a rinunciare alle cure.

I pronto soccorso sono diventati e restano come i gironi dell’Inferno privi di personale e strutture adeguate.

Le piante organiche degli ospedali restano, nonostante qualche piccolo passo avanti compiuto grazie allo sblocco parziale del turn over, un buco nero.

A questo si aggiunga che la regione Lazio non ha ancora gambe forti per poter camminare da sola sulla strada di risposte chiare ed efficienti per i cittadini.

E che l’uscita dal commissariamento non farà scomparire come d’incanto i lacci e lacciuoli del piano di rientro.

L’auspicio è che il passo non sia più lungo della gamba perchè il rischio è finire in una situazione peggiore di quella attuale.