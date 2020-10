L’obbligo di indossare la mascherina sempre, a tutte le ore del giorno, quando si sta all’aperto, è esteso a tutto il territorio del Lazio.

Con una mossa attesa, il presidente Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza che taglia la testa al toro, uniformando una situazione che, lasciato in mano ai sindaci, aveva creato una sorta di mappa a pelle di leopardo, tra chi aveva già imposto l’obbligo, e chi no.

In realtà, in provincia di Latina, i sindaci che avevano già emesso l’ordinanza era no in molti, per cui per coloro che vivono nella nostra provincia la cosa non fa molta differenza.

L’obbligo si intende in vigore fino a nuove disposizioni. Dispensati colo i bambini dai 6 anni in giù. Per i trasgressori multe e sanzioni.