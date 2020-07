Comincia a farsi sentire il doppio ruolo sulle spalle di Nicola Zingaretti.

Presidente, ormai per la seconda legislatura della regione Lazio e, contestualmente, leader del Partito democratico.

Due incarichi importanti a cui corrispondono oneri ed onori che stanno pesando come macigni in una fase delicata come quella che si sta affrontando legata all’emergenza sanitaria da una parte ma anche all’esigenza di rimettere in moto l’economia dall’altra.

I tentennamenti del Governo nelle scelte da portare avanti compromettono infatti, considerata l’alleanza giallo rossa in atto, di compromettere i risultati alle regionali di autunno già gravate da numerosi nodi da sciogliere.

Serve una svolta ripete Zingaretti da tempo arrivando a mettere in discussione i rapporti proprio con il premier Conte.

Al centro del dibattito c’è anche l’esigenza di arrivare in tempo in tempi biblici ad una riforma elettorale indispensabile per chi teme di dare al centrodestra una volata per la vittoria.

In queste ore si sarebbe quindi rafforzata l’ipotesi di un’entrata di Zingaretti al Governo con un ruolo da ministro.

Passaggio che se si verificasse porterebbe nell’arco di qualche mese il Lazio al voto perchè Zingaretti dovrebbe entro un mese dimettersi.

Resta solo da capire quali siano le intenzioni di Zingaretti, se intenda rafforzare il ruolo di leader del Pd mettendo un piede in prima persona nel Governo e sacrificando la guida della seconda regione d’Italia.

O preferisca governare il Lazio e continuare a fare “pressione” sul Governo dall’esterno.

Il toto scommesse è iniziato ma a decidere sarà Zingaretti.