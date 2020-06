E’ la finale di campionato, è la partita che segnerà il passaggio in serie A.

Questo, e molto altro, rappresentano le elezioni amministrative per la Lega a Terracina.

O meglio, per l’attuale coordinatore della Lega nel Lazio, Francesco Zicchieri.

La scorsa settimana nel corso di un incontro in Regione con il premier Matteo Salvini si è parlato di sfide e di territori.

Si è sottolineata l’esigenza di ridare al Lazio e a Roma un governo altro rispetto a grillini e Pd e di archiviare le esperienze Raggi e Zingaretti.

Si è presentato un tour che passerà, sicuramente non in modo casuale, sul territorio pontino, per dare voce ai cittadini e rinsaldare il rapporto con gli elettori.

Ma su Terracina non una parola è stata fatta se non a margine, con i microfoni spenti.

Per Zicchieri, che di Terracina è, non entrare neanche in partita metterebbe a rischio il ruolo stesso, ad oggi blindato, di coordinatore regionale della Lega nel Lazio.

Il partito a livello locale comincia a scalpitare. La campagna elettorale è iniziata per tutti ma proprio il partito che puntava ad essere protagonista e a conquistare, con Terracina, il primo Comune in terra pontina è all’anno zero.

Candidati e coalizioni in nome e per conto della Lega non sono pervenuti.

I temporeggiamenti rischiano di allontanare anche chi, come Gianfranco Sciscione, poteva essere il candidato della Lega e che, di questo passo, potrebbe decidere di correre da solo.

I possibili alleati in un percorso con il Carroccio cominciano a valutare altre ipotesi.

E i carboni si fanno sempre più roventi per Zicchieri a cui spetta l’onere e l’onore di scegliere, capitano e squadra, di una partita importantissima il cui campo si sta stringendo ogni ora di più.