L’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, prepara la revanche.

Il caso Striscia la Notizia è tutt’altro che archiviato. In questi giorni a atina tanti amici si sono raccolti intorno a Zaccheo.

Tra questi anche l’ex commissario di Alleanza nazionale, Silvano Moffa.

“Sono voluto tornare a Latina per dare seguito alle mie dichiarazioni istantaee in merito alla condanna di R. T. I che attesta, finalmente, la falsità del video trasmesso da “Striscia la Notizia” che ha comportó la caduta dell’amministrazione comunale di Latina. Una giunta democraticamente eletta fatta cadere sulla base di un falso costituisce un inquietante attentato alla volontà popolare. Personalmente, conoscendo Vincenzo Zaccheo da sempre non ho mai dubitato sulla rettitudine del sindaco che ha sempre difeso con coraggio e passione la città di Latina”.

Moffa conosce bene Latina e la sua storia. Ha ricoperto il ruolo di commissario della Federazione provinciale di An durante la campagna elettorale del 2007.

“Fui inviato dalla direzione nazionale del partito. Constatai, allora, il clima intimidatorio di cui fu vittima il sindaco Zaccheo: vele bruciate, point elettorali vandalizzati fino al culmine del video falso di Striscia e delle dimissioni in massa dei consiglieri comunali presso lo studio di un notaio”.

Il primo febbraio si terrà una conferenza stampa per accendere una luce su quel che accadde allora, per mano di chi accadde e ciò che successe dopo la caduta di Zaccheo.

“La sua persona, le sue idee costituiscono ancora l’unica possibilità di sviluppo per Latina e la sua provincia. Per queste ragioni ho inteso rinnovargli un appello perché decida di impegnarsi nuovamente per la sua comunità. Non sarà solo una conferenza stampa – spiega Moffa – perchè il futuro di Latina non può in alcun modo fare a meno della sua capacità amministrativa e politica”.