La sala del circolo cittadino è stracolma. Ci sono persone in piedi, molte fuori che non trovano posto.

Tutte sono rimaste sino al termine dell’incontro che ha avuto quale unico protagonista l’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo.

Introdotto dall’ex commissario di An a Latina, Silvano Moffa, che punta il faro su dieci anni bui per la storia politica di Latina, riferendosi agli effetti del video di Striscia la Notizia, e degli effetti negativa che la traumatica fine di quella consiliatura, Zaccheo è emozionato.

Un fiume in piena che non scade in quello che definisce amarcord ma che ricostruisce tassello dopo tassello la Latina che è stata e di cui si sono perse le tracce.

“E’ il momento di dare a Latina e ai suoi cittadini quella casa comune che nn esiste più. Sorrido quando sento parlare di debiti fatti nel 20ennio. Perchè significa che siamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio. Perchè quegli anni hanno donato a Latina una università, una città che cresceva nel Pil del 7,5%, in cui la macchina amministrativa era stata velocizzata, in cui Latina svettava nelle classifiche nazionali. Oggi tutto questo è stato tristemente cancellato dall’incapacità facendo sprofondare Latina in coda all’Italia”.

Determinato, lucido, Zaccheo mentre parla tocca con lo sguardo ogni singola persona in sala.

“Ho scelto di fare il sindaco perchè volevo restituire ad una città che mi aveva dato tanto qualcosa. Lo ho fatto recependo sempre gli spunti provenienti dai cittadini, amando Latina e ponendola al primo posto in ogni pensiero, in ogni singola azione. Per lo sviluppo di Latina non ho mai guardato alle bandiere, alle differenze o divergenze politiche perchè ero e resto convinto che quando un progetto vale non si può non condividerlo”.

Non manca un passaggio sugli scandali che stanno portando alla luce i rapporti tra politica e clan mafiosi.

“Latina non è una città mafiosa. Ci sonno personaggi che hanno cercato di aggredirla e dobbiamo restare compatti per liberarcene una volta per tutte. Nella mia amministrazione la criminalità non ha mai trovato posto e sono amareggiato del fatto che se è entrata lo ha fatto trovando terreno fertile nella cattiva politica che noi abbiamo e continueremo a combattere. Non accetto che si infanghi il nome di chi ha sempre e solo lavorato per il bene della città”.

Zaccheo ora guarda avanti, lo fa partendo da un’idea di città, da quella visione di cui da tempo si è persa traccia. Parla, solo per fare alcuni esempi, di portare in centro la cittadella universitaria, di rivedere la Ztl, il piano della mobilità.

Guarda ai giovani, alle nuove generazioni: “la città universitaria ne è il simbolo”

Parla del Palazzo M dove vuole realizzare un grande centro culturale: “finchè avrò vita lotterò perchè questo progetto trovi attuazione”.

In sala non vola una mosca, l’attenzione è massima. Ci sono alcuni sindaci, come quello di Castelforte, c’è il vice sindaco di Rocca Massima, Angelo Tomei, Renzo Scalco, Salvatore De Monaco, l’ex sindaco di Pontinia, Giuseppe Mochi e tantissimi altri.

“A breve – conclude Zaccheo – emergeranno nuove verità su quanto accaduto. Oggi posso solo dire che ci sono e ci sarò sempre per Latina, per i suoi cittadini, affinchè questa città torni a volare alto e a ricoprire il ruolo che merita. Sono un uomo libero e come tale mi batterò sempre perchè ogni persona si senta libera come me”.

Insomma, il sasso è stato lanciato. Zaccheo non ha parlato in modo diretto di candidatura a sindaco ma la direzione potrebbe essere questa.

La conferenza stampa si chiude, Zaccheo abbraccia Moffa e tutti i presenti si alzano in piedi per una standing ovation che lo commuove.

“Latina non subirà più” commenta a margine Zaccheo.