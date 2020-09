Chi sperava che, almeno tra sabato e domenica, la situazione metereologica potesse migliorare resterà deluso.

Prevista da domani venerdì 25 settembre e fino a domenica almeno forti vent, piogge, anche a carattere di burrasca e grandinate su Latina e provincia.

La Protezione civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse per le successive 24/36 ore.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sempre dalla mattina di domani, e per le successive 24/36 ore, si prevedono inoltre venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, mareggiate lungo le coste esposte.

Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione di allerta arancione per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Roma, Aniene, Bacini costieri sud e Bacino del Liri, gialla su Bacini costieri nord, Bacino medio Tevere e appennino di Rieti; criticità idraulica gialla su Bacini costieri nord, Roma, Aniene, e Bacini costieri sud. Emessa inoltre allerta per vento gialla su tutte le zone di allerta.

La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.