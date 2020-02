Si anima lo scenario politico di Latina con uno sguardo rivolto a sinistra.

In vista delle elezioni amministrative del 2021 i movimenti in campo si moltiplicano.

In questo terreno, dove il nemico da abbattere sembra essere l’avanzata del centrodestra a variabili ignote, ha messo le radici anche Vox Italia.

A Latina si è costituito, infatti, un circolo del movimento ideato dal filoso Diego Fusaro che mira ad unire valori di destra e idee di sinistra.

A presiedere la nuova formazione pontina è Gianni Campagna, coadiuvato dal vice presidente Tonino Oliviero e dal segretario Franco Bianchi. Il ruolo di tesoriere verrà invece ricoperto dal fiscalista Giorgio Benedetti.

“Un circolo composto sia da giovanissimi che da professionisti affermati che avrà come primo obiettivo quello di creare una rete di proposte fattibili e realizzabili per ridare impulso all’occupazione e quindi all’economia nel territorio pontino. Un circolo che, come il movimento a livello nazionale, mira a rimettere le persone al centro del sistema – spiegano – persone oggi soppiantate e prevaricate dalla ricerca spasmodica e sregolata del profitto che ha mortificato diritti e dignità”.

Un obiettivo primario per tutto il movimento di Vox Italia che ha inequivocabilmente intitolato una convention tenutasi a Napoli “Occupiamo l’Italia”, proprio per sottolineare la necessità di abbandonare l’indirizzo ultra-liberistico e legato quasi esclusivamente all’alta finanza del Paese per ridare invece dignità all’articolo 1 della Costituzione che intende l’Italia una Repubblica “Fondata sul Lavoro”.

“Quella che doveva essere una semplice riunione per conoscerci – spiega il segretario Franco Bianchi – ha raggiunto e superato i numeri per fondare un circolo e quindi abbiamo deciso di fare anche questo passo formale per noi essenziale. Da oggi si inizia a lavorare, per farci conoscere ma soprattutto per mettere in campo, nei giusti tempi ma con celerità, proposte concrete che servano a ridare dignità a un territorio fin troppo depresso”.

Quello di Latina sarà solo uno dei circoli che nasceranno in provincia.

Sono già diversi, infatti, i gruppi pronti a formalizzare la loro adesione a Vox nei comuni a nord e a sud del capoluogo.

“Il nostro interesse in questa prima fase – ha spiegato il presidente Campagna – è quello di farci conoscere e incuriosire le persone a un progetto nuovo, innovativo, che esce fuori dai soliti stereotipi e formato da gente seria che ha voglia di fare, nell’interesse di tutti e seguendo dei dettami ideologici ben chiari” .

Il cammino di Vox Latina è quindi già segnato.

La prossima tappa sarà costituita da un incontro pubblico, che dovrebbe tenersi già nel mese di marzo, alla presenza dell’ideatore del movimento Diego Fusaro.