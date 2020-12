“Compra italiano, compra locale!”: il circolo di Pontinia di Fratelli d’Italia si unisce all’appello rivolto a livello nazionale dal partito di Giorgia Meloni e organizza un’iniziativa per domani e domenica in piazza Indipendenza.

L’obbiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di sostenere le aziende e i prodotti del territorio: i volontari del coordinamento comunale, affiancati dai ragazzi del gruppo locale di “Gioventù nazionale”, saranno a disposizione per incartare qualsiasi pacco acquistato negli esercizi commerciali della città.

Dalle 16 alle 20 di domani e dalle 10 alle 14 di domenica i doni natalizi saranno avvolti con un’inedita e colorata carta da regalo, sulla quale sarà impresso il logo della campagna, all’insegna dello slogan “Un Natale Tricolore è un Natale solidale”.

Nel gazebo non potrà certo mancare il coordinatore comunale, Massimiliano Antelmi: “In questo momento così difficile è d’obbligo sostenere i negozi di vicinato e le attività della nostra città evitando il ricorso agli acquisti sul web. E’ un gesto importante che chiediamo a tutti i cittadini, anche in risposta ad un Governo Pd-M5S che ragiona per codici Ateco invece di comprendere che dietro ogni azienda c’è una famiglia. Fratelli d’Italia ha già ottenuto ottimi riscontri con i suoi gazebo, sia a livello nazionale sia a livello provinciale: siamo convinti che anche Pontinia risponderà nel migliore dei modi!”.