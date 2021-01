Il maltempo di questi giorni continua a fare vittime. Non tra le persone, almeno non ancora, ma tra gli animali, soprattutto quelli marini. Potrebbero infatti essere state le avverse condizioni meteo a causare la morte di due esemplari, un delfino ed una tartaruga caretta caretta, che abitualmente stazionano in superficie, perché hanno bisogno di respirare.

Le carcasse sono state segnalate a Fondi; si sono spiaggiate all’altezza dello stabilimento Palm Beach, in località borgo Sant’Antonio.

Gli animali, secondo gli esperti veterinari della Asl, presentano evidenti lesioni e risultano essere morti da diversi giorni.

La presenza dei due corpi è stata segnalata nella mattinata di sabato da alcuni cittadini alla polizia locale, che ha poi provveduto al recupero delle salme.