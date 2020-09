E’ stato necessario l’intervento degli agenti del commissariato di Latina per porre fine ai maltrattamenti inferti da C.M., di anni 46, nei confronti della propria famiglia.

La segnalazione è arrivata al centralino Soccorso Pubblico mettendo in moto l’intervento degli agenti della Volante. L’intervento in una via del centro di Latina dove veniva segnalata la presenza di una persona, evidentemente alterata, che tentava di aggredire una donna.

L’uomo veniva immobilizzato non senza difficoltà e, alla fine, veniva fuori che le due persone erano state sposate e la sensazione dei poliziotti è che solo il loro intervento avrebbe impedito il degenerare della discussione.

Evidentemente ubriaco, l’uomo ha continuato ad agitarsi costringendo gli agenti a trasportarlo in questura, dove continuava nel suo atteggiamento aggressivo.

Alla luce dei fatti e considerata la pericolosità della persona, si procedeva all’arresto della persona in questione ed alla sua restrizione agli arresti domiciliari, in attesa dell’intervento del tribunale.