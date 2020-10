Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima avvenuta nel periodo compreso tra marzo ad aprile 2020.

A subire gli abusi, infatti, una biba di soli 12 anni.

I fatti si sono verificati a Fondi e la denuncia è stata presentata dalla mamma della bambina.

Immediate sono partite le indagini ed è stato eseguito oggi un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Latina a carico di 3 cittadini di nazionalità indiana.

I tre uomini, in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, erano stati ospitati nell’abitazione della bambina, durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per Covid-19.

Avrebbero approfittato dell’assenza del padre che usciva per lavoro, e avrebbero con la forza abusato sessualmente ed in diverse occasioni della minorenne, intimandole di non raccontare nulla di quanto accadeva nella sua casa. Quello che doveva essere un luogo sicuro era diventato per la ragazzina un posto da incubo.

I poliziotti hanno ascoltato la vittima in un ambiente protetto. La ricostruzione degli accadimenti della bimba è stata precisa e puntuale e confermata dagli accertamenti medico legali.

Tutti e tre i presunti responsabili sono stati rintracciati e arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile.