E’ stato interrogato questa mattina, dal giudice Giuseppe Cario, il 26enne che 2 giorni fa era entrato con violenza nel centro diurno emergenza freddo, di Latina, e aveva palpeggiato una volontaria.

Il ragazzo, Larbi Chafi, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, spiegando che aveva fame, ma che non volevano farlo entrare perché non aveva la mascherina. Era ubriaco e ha ammesso in parte gli addebiti. “Sono tornato poi – ha detto – per chiedere scusa”.

Il gip ha convalidato l’arresto dell’indagato, difeso dall’avvocato Moreno Gullì, e disposto la misura cautelare in carcere. Resta quindi nell’istituto penitenziario di Rieti.