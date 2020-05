Violenta discussione, degenerata, nella notte in via Emanuele Filiberto a Latina. La discussione animata non è sfuggita ad un equipaggio della squadra volante durante l’attività di controllo del territorio.

Due persone fermate, di nazionalità rumena, di 31 e 25 anni, denunciate per rissa.

Gli operatori richiedevano pertanto l’ausilio di altri equipaggi. Alla vista dei poliziotti uno dei tre soggetti si è dato alla fuga verso di via Villafranca.

Dopo pochi minuti sul posto è intervenuto anche un altro equipaggio della squadra volante, grazie al quale i due, uno dei quali era rimasto a terra colpito e con il volto insanguinato, sono stati bloccati.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 che dopo un primo accertamento ha ritenuto necessario trasportare l’uomo ferito in ospedale per le prime cure alle lesioni riportate giudicate guaribili in 15 giorni.