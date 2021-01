Sono stati rinviati a giudizio in 9 per la diffamazione nei confronti della ex presidente della Camera, Laura Boldrini, per la vignetta denigratoria diffusa su Facebook nel 2017 dopo la sua visita a Latina per l’intitolazione del parco Falcone Borsellino.

Boldrini aveva detto che non avrebbe più tollerato insulti indecorosi e lesivi della sua dignità. Il procedimento penale è andato avanti e oggi il giudice del tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone, ha fissato il processo. Sul banco degli imputati, il prossimo 17 maggio, davanti al giudice monocratico Bernabei, siederanno così Simone Belardinilli, nato a Roma e domiciliato a Latina, Stefano Cerroni, nato a Civitavecchia, ma domiciliato nel capoluogo pontinno, Emanuele Evangelisti, di Latina, Pasqualina Mammaro, nata negli Stati Uniti e domiciliata a Latina, Massimo Scialanga, nato a Roma, ma domiciliato a Latina, Donatella Vichi, nata a Roma e domiciliata a Latina, Stefano Cocuzzi, di Latina, Alessandro Gambadoro, di Nettuno e domiciliato sempre nel capoluogo pontino e Massimo Sozio, di Terracina.

La posizione di uno degli indagati, Giovanni Giunta, è stata stralciata e seguirà un iter giudiziario diverso.

“Boldrini pxxxxxa, l’hai fatto per la grana”, “Vergognati pxxxxxa della Boldrini portati i nxxxi a casa tua”, “I migranti li portasse a casa sua”, queste soltanto alcune delle frasi a commento della vignetta che sarebbe stata realizzata da Sozio e condivisa più volte, raffigurante l’immagine di un bambino vestito con abiti dell’epoca fascista (balilla) nell’atto di urinare sulla fotografia della terza più importante carica della Repubblica Italiana.

L’ex presidente della Camera si è costituita oggi parte civile ed è assistita dall’avvocato Caterina Flick.

Era stata la polizia postale a raccogliere la denuncia e a identificare i presunti responsabili degli insulti.