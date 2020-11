Un allarme lanciato dal sindacato Fns-Cisl, per voce del segretario Salvatore Polverino, quello riguardante il rischio contagio tra gli operatori del comparto sicurezza, come i Vigili del fuoco.

In tutte le sedi della provincia di Latina, infatti, si fa fatica a garantire l’operatività. Per questo è stata inviata una segnalazione, sostenuta anche da Vvf-Cgil e Uilpa-Vvf, ai vertici regionali del Corpo.

“Il propagarsi del virus sta letteralmente decimando la presenza di personale, in particolare in quella dei distaccamenti, tra personale contagiato, isolamento fiduciario, dispensa dal servizio e quarantena, siamo quasi in procinto di non poter più garantire il soccorso tecnico urgente. Nella stessa sede centrale addirittura si scende al di sotto del minimo consentito dai parametri vigenti”.

E’ capitato che in alcuni distaccamenti non si riesca a formare squadre operativa standard, con tutte le difficoltà logistiche in caso di emergenza. “L’alternarsi dei contagi tra il personale rende obbligatoria la sanificazione continua dei locali all’interno delle sedi – ricordano i sindacalisti – e purtroppo la mancanza di attrezzature idonee a tale scopo mette in seria difficoltà il Comando che di conseguenza non riesce ad applicare i protocolli nel pieno rispetto degli stessi”.

A questo punto il personale chiede a gran voce il rispetto di quei protocolli per la salvaguardia di tutti: “Sono necessari – conclude la nota – interventi immediati che possano garantire un rischio di contagio inferiore ed una gestione più funzionale delle risorse ormai presenti sul territorio”.