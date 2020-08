L’incendio alla Loas di Aprilia, che è stato finalmente spento, continuerà ancora per settimane, se non per mesi, a far sentire i propri effetti.

Principalmente su coloro che le fiamme le hanno fronteggiate da vicino, ovvero i vigili del fuoco.

Proprio per questo, oggi, una nota del sindacato dei vigili, il Conapo, chiede garanzie per gli operatori e controlli sanitari.

“E’ stato un intervento che ci ha impegnati al massimo delle forze disponibili – dice il sindacalista Giuseppe Murolo – e con il ricorso anche a mezzi di supporto fatti arrivare da altre province e regioni”.

“I Vigili del fuoco hanno fatto quanto possibile anche per mitigare al massimo l’inquinamento ambientale della zona dovuto alla combustione dell’ampia varietà dei materiali stoccati, ma – ha spiegato Murolo – contemporaneamente è innegabile che i nostri pompieri sono stati esposti agli effetti delle sostanze tossiche”.

“Ci appelliamo ai vertici del Dipartimento dei Vigili del fuoco e chiediamo di effettuare nel più breve tempo possibile tutti i controlli sanitari e di profilassi necessari a verificare la salute dei Vigili del Fuoco intervenuti, considerato che – conclude il sindacalista – in media ogni vigile del fuoco intervenuto ha lavorato sull’incendio per almeno 30 ore con esposizione ravvicinata a tutti i veleni della combustione”.

Il Conapo, a proposito di questa problematica, ha indirizzato una lettera al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.