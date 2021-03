Valentina Travali finisce in carcere. Il video rap a sostegno del clan, che la ritrae proprio all’inizio mentre conta i soldi, seduta ad un tavolo accanto a una borsa firmata, le è costato caro. Quelle immagini sono state girate nella sua abitazione mentre era ristretta agli arresti domiciliari con il divieto di incontrare persone.

Invece avrebbe visto almeno 5 dei suoi parenti per girare quelle scene, poi montate nel video che ha profondamente colpito la comunità di Latina per i messaggi contenuti.

Questa mattina personale della squadra Mobile di Latina, sezione criminalità organizzata, ha dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare nei confronti della 34enne, su richiesta dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma.

L’indagata a far data dallo scorso 17 febbraio si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti commesse nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata Reset.

In data 27 febbraio successivo è stato pubblicato on line il video della durata di alcuni minuti in cui compariva un nutrito gruppi di giovani, con una canzone rap in cui, citando espressamente i fratelli Angelo e Salvatore Travali, detti rispettivamente Palletta e Bula, si auspicava la loro immediata scarcerazione, dopo essere stati arrestati.

Nel video i giovani, in gran parte minorenni e coperti da un passamontagna, si fregiavano di far parte di una gang nel quartiere ex Q4 di Latina, maneggiavano mazzi di banconote e bastoni e parlavano di rapine mano armata con simulazione di esplosioni di colpi di arma da fuoco, nei confronti di chi avesse invaso la propria sfera di ingerenza.

Le riprese secondo gli investigatori sono state effettuate tra il 23 ed il 25 febbraio 2021, e dunque in violazione delle prescrizioni che erano state imposte a Valentina Travali dopo l’esecuzione dei provvedimenti cautelari.

All’interno dell’abitazione di Valentina Travali, al momento dell’arresto nell’operazione Reset, è stata sequestrata una penna pistola calibro 22 con un bossolo all’interno dell’arma ed un centinaio di cartucce di vario calibro.

La penna pistola, priva di matricola e punzoni di collaudo, è in buone condizioni ed alle prove dello sparo non ha evidenziato difetti di funzionamento, ed è classificata secondo la normativa vigente arma tipo guerra ed arma clandestina.

Questa mattina, nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, sono stati trovati 5 grammi dicocaina e circa 50 grammi di sostanza taglio da taglio, sequestrati.