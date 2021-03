Sono stati identificati i 4 rapper del video che ha girato per un giorno su You Tube per inneggiare al clan Di Silvio – Travali e portare solidarietà ai membri finiti in carcere nell’ultima operazione Reset. Così come tutte le persone che compaiono a volto scoperto: tra queste ci sono anche diversi minorenni.

La squadra Mobile della questura di Latina, al comando del dirigente Giuseppe Pontecorvo, è riuscita in breve tempo a capire da chi sia composto il gruppo musicale Tr4 che ha già all’attivo un’altra canzone pubblicata sempre su You Tube circa 8 mesi fa.

Il testo di “Zona” però non è passato inosservato non tanto per i riferimenti ai disvalori di certi ambienti, ma per il richiamo appunto a personaggi, chiamati con il loro soprannome, arrestati da poco e ai quali è contestato l’aggravante del metodo mafioso per diverse estorsioni in particolare ai commercianti di Latina. Un sistema che in città si conosce bene e che già era emerso nell’inchiesta Don’t Touch e in Alba Pontina.