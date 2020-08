Un consiglio comunale, il prossimo a Formia, durante il quale il Partito Democratico metterà sul tavolo un argomento che riguarda tutta la cittadinanza in maniera pressante: quello della viabilità.

Un problema che viene indicato come “problema dei problemi” anche se, a detta degli esponenti cittadini del partito, poco o nulla si è fatto per porvi mano.

“Il problema del traffico – si legge in una nota – incide profondamente sulla vivibilità e sulla salubrità della città. Non riguarda solo i tempi di attesa in macchina; al contrario è argomento che investe aspetti anche di salubrità dell’aria e di qualità della vita, oltre che turistici. È pensabile programmare un serio sviluppo turistico del nostro territorio con le attuali infrastrutture viarie a disposizione? Ovviamente no”.

Si sottolinea come “Durante il consiglio, ci aspettiamo una presa di coscienza seria del tema, non banalità sulla necessità di aggiustare i ponti o coprire le buche! Pensiamo che sia arrivato il momento di votare un Piano del Traffico, pensiamo sia giunto il momento di programmare gli interventi relativi alla mobilità di questo territorio”.

Le richieste del PD sono chiare: il comune deve prendere una posizione riguardo al problema.

“Come Partito Democratico di Formia abbiamo, ad esempio, chiesto che venga iniziata immediatamente la sperimentazione di rotonde provvisorie lungo la litoranea all’altezza di via Olivastro Spaventola, di Vendicio e di Piazza Matteij”.