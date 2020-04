Appello unanime delle istituzioni a sostegno dei lavratori della Solera Italia che rischiano il licenziamento.

Anche il consigliere regionale del Pd, Salvatore La Penna, si unisce al consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, al sindaco di Castelforte e capogruppo del Pd in consiglio provinciale, Giancarlo Cardillo, al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, all’Arcidiocesi di Gaeta, ad Enrico Forte, per chiedere alla società di interrompere la procedura di licenziamento di 7 dipendenti (sui 20 totali) della sede di Minturno, nel quadro del piano di ristrutturazione aziendale.

“In questo particolare momento storico tale decisione andrebbe ad aggravare una situazione già fortemente segnata dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Abbiamo fiducia nella piena disponibilità del Ministero del Lavoro alla ricerca di soluzioni nella consapevolezza della inopportunità di qualsiasi procedura di licenziamento, data la grande difficoltà di ricollocazione occupazionale e la possibilità di accedere – spiega La Penna – a strumenti quali ammortizzatori sociali e cassa integrazione”.

Date le gravi ripercussioni sociali che potrebbero innescarsi in una congiuntura già non fortunata si chiede, quindi, a tutti gli attori istituzionali in campo, nell’imminenza di un incontro fra azienda, lavoratori e sindacati che si terrà nelle prossime ore, di farsi parte della ricerca di una soluzione e di un confronto con l’azienda che scongiuri le procedure di licenziamento.

“È fondamentale – conclude il consigliere regionale del Pd – che una importante azienda come Solera Italia possa mantenere presenza e livelli occupazionali nel nostro territorio, in particolare nell’area del sud pontino”.