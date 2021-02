Si è tenuta questa mattina, in piazza del Popolo, a Latina, la manifestazione dei lavoratori del settore turistico ricettivo a sostegno delle ex dipendenti del Park Hotel.

“La vertenza continua – hanno detto dalla Uiltucs – molta solidarietà è stata dimostrata dai tanti passanti e cittadini. Le lavoratrici hanno risposto con i striscioni, bandiere ed i slogan, hanno anche oggi denunciato la cruda realtà che avveniva nella struttura ricettiva riconducibile a Simona Lepori”.

Il sit-in di protesta è andato avanti contestualmente al consiglio comunale svolto in modalità remoto e durante il dibattito del consiglio le lavoratrici i lavoratori hanno ascoltato attraverso i social le parole del primo cittadino e dell’assessore Lepori. Parole definite “distanti e non risolutive”.

I consiglieri di Lbc però non ci stanno e replicano duramente: “I partiti di opposizione che hanno voluto attaccare l’assessora Simona Lepori, gettino la maschera: si è trattato di un pretesto per arrivare, ancora una volta, al sindaco Damiano Coletta e a Lbc per cercare di screditarli nei loro principi fondamentali, quali la legalità e la trasparenza.

Di controversie sul lavoro ne è pieno il mondo, e la vicenda che coinvolge non l’assessora direttamente ma la sua attività, non avrebbe minimamente interessato quei partiti, se non avesse rappresentato una ghiotta occasione per politicizzare e tentare di macchiare l’immagine dell’assessora.

Non c’è nulla di definito in questa vicenda – hanno continuato – dai contorni peraltro tutti da verificare: non è compito della politica analizzarla, e non è prerogativa del consiglio comunale discutere sulla fiducia del sindaco nei confronti di Simona Lepori. Questa seduta, dal punto di vista della maggioranza, non può che sancire il pieno appoggio all’assessora e alla scelta del sindaco”.