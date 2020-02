Tutto a posto e niente in ordine. Sulla versione 2020 dei Punti di primo intervento restano solo tante domande disattese, incertezze e caos.

La trasformazione, avvenuta a partire dal 1 gennaio di quest’anno, di queste strutture in Punti di assistenza territoriale, Pat, non è stata accompagnata da una adeguata campagna di informazione rivolta ai cittadini.

La Asl di Latina che proprio su questo aveva indetto anche un avviso pubblico a novembre dello scorso anno non ha dato più notizie.

A tuonare contro questa situazione è Beniamino Gallinaro del Comitato per la difesa del Punto di primo intervento di Gaeta.

“A parole, i nostri amministratori sostenevano di operare per la salvaguardia del presidio di emergenza presso l’ex ospedale Di Liegro. Secondo la propaganda ufficiale, le nuove strutture assicureranno il servizio in continuità con le funzioni precedentemente svolte dai Ppi ma, nella realtà non è così. I Ppi afferiscono ai servizi di urgenza ed emergenza con propri protocolli mentre il Pat è incardinato – spiega Galinaro – nei servizi di assistenza con protocolli propri e limitati rispetto ai servizi di urgenza ed emergenza”.

Quindi? La confusione regna sovrana perché i cittadini non sanno nulla del cambiamento.

In questo contesto e con l’obiettivo di cercare di fare un pò di chiarezza mentre su tutto pendono nuovi risorsi, sabato 15 febbraio, alle 17, presso la sala conferenze del Club Nautico, Piazza Carlo III, il Comitato per la difesa del punto di primo Intervento di Gaeta ha promosso un incontro dibattito per informare i cittadini .

“Non è mai tardi per discutere in un assise pubblica delle problematiche che interessano la salute dei cittadini, ne parleremo, quindi, con Franco Brugnola già dirigente della programmazione sanitaria regionale e con Pasquale Lattari, patrocinante dei ricorsi al Tar del Lazio sulla salvaguardia dei Ppi. All’incontro parteciperanno, inoltre, rappresentanti degli altri Comitati per la difesa dei Ppi della provincia. L’incontro – conclude Gallinaro – vuole inoltre definire, insieme ai cittadini, incisive strategie di contrasto alla trasformazione impropria del presidio”.