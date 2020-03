Non esiste il rispetto per la nostra storia, per la nostra memoria.

E, probabilmente, chi questa notte ha vandalizzato, distrutto e deturpato la statua di Sandro Pertini a Latina lo ha fatto senza avere alcuna dimensione o cultura di chi la storia dell’Italia l’ha scritta.

Che ha lottato, in prima linea,, per garantire a ciascuno di noi quella libertà che oggi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ci è stata tolta.

Un oltraggio non ad un monumento ma a tutti noi che un utente sui social ha perfettamente racchiuso nel commento: “Scusa Presidente. L’Italia non è più quello stivale elegante che conoscesti tu”.

Le immagini dell’opera sradicata dal basamento e danneggiata anche sul volto dell’ex presidente della Repubblica italiana sono state postate dal capo di gabinetto del Comune di Latina, Vincenzo Abbruzzino.

La statua è stata donata dalla sezione Anpi di Latina “Severino Spaccatrosi” e realizzata dalla scultrice moldava Natasha Bozharova e la sua inaugurazione con la “Passeggiata Sandro Pertini“, il 24 febbraio 2018.

“Bisogna essere degni del popolo italiano. Non è degno del popolo italiano colui che compie atti di disonestà. I corrotti ed i disonesti sono indegni di appartenere al popolo italiano, e devono essere colpiti senza alcuna considerazione” ha detto Pertini.

Scusa Presidente, molti italiani non sono degni di appartenere a questo popolo a quello per cui tu hai lottato e che hai difeso sino all’ultimo giorno.