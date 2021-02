Ventotene piange Peppino Verde, detto Zazà, il proprietario dello storico bar Verde della piazzetta dell’isola. La notizia è presto girata sui social e in molti hanno voluto ricordare l’uomo, il suo senso del rispetto, ma anche i momenti trascorsi al suo locale, per un aperitivo o per una cena, in vacanza.

“Con grande dolore apprendo della dipartita di Peppino Verde detto “Zaza” – ha detto qualcuno – Ci ha cresciuti ed accolto talvolta con grande sopportazione presso il suo storico Bar della piazzetta nelle estati ventotenesi. Sicuramente lascia dei grandi e bei ricordi”.

“Da bambino venivo a comprare la coppa dei campioni per 150 lire!! – scrive un altro – Poi da più grande venivo a cenare con la mia famiglia al tuo mitico “Bar Verde”. Ventotene non sarà più la stessa senza Zazá!!!”.

Tanti i messaggi di condoglianze alla famiglia, a dimostrazione che Zazà oltre a svolgere puntualmente il suo lavoro si è fatto voler bene da tutti.