Domenica da dimenticare per un sub oggi a Ventotene. L’uomo si sarebbe immerso per effettuare alcune foto dell’ambiente marino che contraddistingue gli spettacolari fondali delle isole pontine.

Peccato che qualcosa sarebbe andato storto. Immediati sono stati allertati i soccorsi ed è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto dell’uomo in ospedale.

Qui sono state effettuate tutte le analisi e le indagini di rito. Non sarebbe in pericolo di vita.