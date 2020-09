Un ordigno della seconda guerra mondiale è stato rinvenuto nella spiaggia di Cala Nave, a Ventotene.

Si tratta di una bomba di grandi dimensioni. L’area è stata immediatamente interdetta in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’esercito Italiano.

Dopo una prima analisi, gli artificeri, arrivati a Ventotene su una motovedetta della Guardia di Finanza, hanno potuto certificare che l’ordigno è ancora attivo: si tratta di una “bomba a grappolo“, lanciata da un aereo durante il secondo conflitto mondiale.

Ora non resta che decidere come far brillare la bomba.