Mostra agli agenti, che le chiedono l’assicurazione dell’auto, dei documenti falsi.

E’ successo a Cisterna. Protagonista una donna di Cori fermata dalla polizia per un normale controllo.

La reazione della donna, assolutamente incredula di quanto le veniva riferito, metteva in allarme gli agenti che provvedevano agli opportuni accertamenti.

Indagini che hanno portato gli uomini del commissariato di Cisterna ad identificare e deferire all’autorità giudiziaria un falso broker, R.M. classe 1996 originario di Napoli.

L’uomo, tramite annunci on-line, vendeva premi assicurativi dai costi allettanti, facendosi pagare su carte PostePay.

Alla guidatrice, appreso del raggiro di cui è rimasta vittima, non è rimasto altro da fare che denunciare la truffa agli stessi agenti del commissariato.

Decisamente pregevoli, a detta degli agenti, i documenti contraffatti, che avevano consentito alla donna, già fermata in precedenza in altri controlli di Polizia, di non incorrere in alcuna sanzione.