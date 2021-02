Tantissimi giovani e tante famiglie sono scese in strada, ieri sera, a Formia, per la veglia organizzata in ricordo di Romeo Bondanese e per stringersi attorno alla famiglia.

Hanno camminato, urlato il nome dell’amico, sono stati in tanti, ma composti sul piazzale antistante Ponte Tallini. Lo hanno fatto per Romeo, ma anche per loro stessi, per raccontare una gioventù diversa da quella che in questi giorni è stata delineata da più parti, dal mondo di quegli adulti che non arriva a loro, che non li comprende. Eppure entrambi, giovani e adulti, hanno bisogno gli uni degli altri, per crescere i ragazzi e per non fossilizzarsi, i più grandi, per non perdere lo slancio.

Della vicenda terribile che ha colpito la comunità di Formia, ma non solo, hanno parlato il prefetto di Latina, il questore del capoluogo, l’arcivescovo di Gaeta, in tantissimi hanno provato a capire e a trovare modi di agire perché cose del genere non avvengano più in futuro. Ieri è stato il momento del ricordo, del silenzio, della preghiera.

Tante lanterne accese sono volate in cielo tra gli occhi lucidi di centinaia di ragazzi che sono arrivati tutti insieme alla panchina dove è avvenuto l’omicidio. Panchina che nella giornata di ieri è stata ricoperta da tantissimi fiori banchi.